Бойцы подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» ударили по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» заявил начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

За сутки военные ликвидировали более 50 целей. Они били по узлам связи, спутниковым станциям Starlink и антеннам-усилителям сигнала для управления дронами.

Собеседник агентства рассказал, что украинская армия потеряла более 30 боевиков, артиллерийское орудие, два пункта управления БПЛА, более трех транспортных средств и роботизированные наземные комплексы.

Бойцы также уничтожили несколько складов и три станции РЭБ. Карта отметил, что операторы дронов ведут круглосуточное дежурство.

«Это позволяет обеспечить продвижение штурмовых отрядов в рамках расширения буферной зоны безопасности», — уточнил он.

Ранее ВСУ понесли большие потери в районе села Андреевка Сумской области. В соцсетях стали массово появляться некрологи боевиков.