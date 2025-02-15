ВС России поразили украинскую аэродромную инфраструктуру и места запусков БПЛА

Российские военные нанесли удары по объектам украинской аэродромной инфраструктуры и местам подготовки запуска БПЛА. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.

В ведомстве отметили, что удар по целям нанесли артиллерия, ракетные войска, ударные беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация.

«ВС России поразили объекты военной аэродромной инфраструктуры Украины, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, мест подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям техники и живой силы в 143 районах», — заявили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли 14 ударов высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса на территории Украины в период с 8 по 14 февраля. Также под удар попали склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов для техники ВСУ.