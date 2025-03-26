ВС России поразили украинское предприятие по ремонту бронетехники

Российские военные нанесли удары по украинскому предприятию по ремонту бронетехники, а также инфраструктуре военных аэродромов и цеху производства беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Для поражения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 143 районах.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в ночь на 24 марта по украинским военным объектам пришлось более 20 ударов. Среди целей, по его словам, были Сумы, Полтава, Синельниково в Днепропетровской области, Изюм в Харьковской, а также многие другие города.