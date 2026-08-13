ВС России поразили украинский патрульный катер и резервуары с ГСМ
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В течение дня российские бойцы поразили украинский патрульный катер в порту «Очаков» в Николаевской области, а также резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, которое использовалось для разгрузки грузов военного назначения, в порту Одессы.
ВС России били по объектам противника высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
Ранее стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Петровка в ДНР. Таких успехов удалось достичь группировке войск «Центр».