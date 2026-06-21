ВС России поразили украинские объекты ТЭК

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что при атаке задействовали артиллерию, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическую авиацию.

Целями ударов также стали цеха производства и места хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 154 районах.

«По выявленным целям нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39», — добавили в Минобороны.

Средства объективного контроля подтвердили поражение мобильной бригады в районе населенного пункта Нижняя Журавка и пункта управления БПЛА в районе населенного пункта Светлое Харьковской области.

Ранее бойцы группы войск «Запад» за сутки уничтожили 49 пунктов управления БПЛА ВСУ.