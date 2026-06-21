Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 49 пунктов управления БПЛА ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также уничтожили 49 пунктов управления БПЛА. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма, сообщил ТАСС .

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем, авиации нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригаде ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны в районах Малеевки, Грушевки, Гусинки, Васильевки и Яцковки», — сказал он.

За сутки общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожены более 220 боевиков, пять ББМ, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и три склада с боеприпасами.

Ранее бойцы «Запада» уничтожили в тылу ВСУ боевую бронемашину «Козак».