ВС России поразили украинские объекты энергетики

Российские военные нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при ударе задействовали артиллерию, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическую авиацию.

Также под массированную атаку попали места подготовки и запуска дронов дальнего действия, пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 148 районах, подчеркнули в Минобороны.

Днем ранее ведомство сообщило о нанесении удара возмездия по объектам на территории Украины. Тогда целями стали военные аэродромы, предприятия ВПК, а также объекты энергетической инфраструктуры в интересах ВСУ. ВС России использовали в том числе средства поражения морского и воздушного базирования.