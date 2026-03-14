ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины

В ночь на 14 марта российские военные нанесли массированный удар возмездия по важным объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что целями стали объекты энергетической инфраструктуры в интересах ВСУ, предприятия ВПК Украины и военные аэродромы.

«Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены», — подчеркнули в пресс-службе.

Военные задействовали ударные беспилотные летательные аппараты, а также высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования большой дальности, добавили в Минобороны.

Днем ранее в ведомстве отмечали, что в период с 7 по 13 марта ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам украинских боевиков в течение недели. Под атаки попали также предприятия топливно-энергетической, аэродромной и транспортной инфраструктуры.