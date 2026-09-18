ВС России поразили три судна с грузами для ВСУ

Днем 18 сентября Вооруженные силы России поразили три судна, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В результате ударов поражены: в порту Южный Одесской области − морское судно типа „сухогруз“, доставившее грузы военного назначения», — уточнили в министерстве.

В порту Одесса бойцы атаковали танкер с горюче-смазочными материалами. На переходе морем военные поразили еще один сухогруз с товарами для обеспечения ВСУ.

За прошедшую неделю российские войска нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам, работающим в интересах ВСУ. Также армия повредила несколько инфраструктурных целей.