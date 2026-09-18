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    ВС России поразили три судна с грузами для ВСУ

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    Днем 18 сентября Вооруженные силы России поразили три судна, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В результате ударов поражены: в порту Южный Одесской области − морское судно типа „сухогруз“, доставившее грузы военного назначения», — уточнили в министерстве.

    В порту Одесса бойцы атаковали танкер с горюче-смазочными материалами. На переходе морем военные поразили еще один сухогруз с товарами для обеспечения ВСУ.

    За прошедшую неделю российские войска нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам, работающим в интересах ВСУ. Также армия повредила несколько инфраструктурных целей.