ВС России поразили в портах «Одесса» и «Измаил сухогрузы, доставлявшие грузы ВСУ

Российские военные нанесли огневое поражение сухогрузам в портах «Одесса» и «Измаил», доставлявшим грузы для боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также бойцы ударили по портам, складам и логистическим центрам на территории Украины, задействованным в интересах ВСУ.

В Киевской области военные поразили логистический центр BDU Logistic в поселке Счастливое. В складских помещениях украинская сторона организовала хранение и распределение продукции военного назначения.

Кроме того, ВС России атаковали газораспределительную станцию в городе Боярка. Инфраструктура обеспечивала подачу газа на заводы оборонно-промышленного комплекса Украины.

Днем ранее российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в кольце окружения в районе населенных пунктов Хрипуны, Хижняково, Резниково, Грачевка и Варваровка в Харьковской области.