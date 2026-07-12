ВС России поразили сухогруз в порту Черноморска

Российские военные нанесли удар по сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав кадры боевой работы.

По данным ведомства, целью удара было снижение возможностей по перевозке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне. Для атаки применили два беспилотника «Герань-4 сикер». В Минобороны заявили, что сухогруз был поражен.

Ранее российское военное ведомство сообщало о ночных групповых ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. По данным Минобороны, в порту Черноморск удалось поразить объекты перегрузочного центра, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.