ВС России поразили судно в Черном море, доставлявшее грузы для ВСУ
Днем 21 ноября российские бойцы нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и морским судам противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Поразить удалось электроподстанцию в Виннице, которая обеспечивала работу предприятий украинской военной промышленности.
Также ВС России ударили по судну в акватории Черного моря южнее Одессы. Атакованный сухогруз доставлял грузы двойного назначения для ВСУ.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по месту совещания высокопоставленных представителей Вооруженных сил Украины. Они использовали для поражения целей ударные БПЛА и оперативно-тактическую авиацию.