ВС России поразили станцию порта «Измаил»
Минобороны: ВС России поразили используемую для нужд ВСУ станцию порта «Измаил»
Российские военные нанесли удар беспилотниками по железнодорожной станции порта «Измаил», используемой для нужд боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение ночи 14 августа ударными беспилотными аппаратами поражена железнодорожная станция порта „Измаил“, используемая для хранения, погрузки, транспортировки горючего и военных грузов для нужд ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.
Также бойцы нанесли удары по двум буксирам украинских военных в акватории Черного моря неподалеку от Николаева. Их задействовали для сопровождения в порты морских сухогрузов с западным вооружением для ВСУ, уточнили в Минобороны.
Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что штурмовые подразделения после освобождения Щербаковки в Харьковской области устремились к Казачьей Лопани — важному логистическому узлу в регионе.