Российские военные нанесли удар беспилотниками по железнодорожной станции порта «Измаил», используемой для нужд боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи 14 августа ударными беспилотными аппаратами поражена железнодорожная станция порта „Измаил“, используемая для хранения, погрузки, транспортировки горючего и военных грузов для нужд ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

Также бойцы нанесли удары по двум буксирам украинских военных в акватории Черного моря неподалеку от Николаева. Их задействовали для сопровождения в порты морских сухогрузов с западным вооружением для ВСУ, уточнили в Минобороны.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что штурмовые подразделения после освобождения Щербаковки в Харьковской области устремились к Казачьей Лопани — важному логистическому узлу в регионе.