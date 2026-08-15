ВС России поразили склады с военным имуществом ВСУ в порту Одессы

Российские бойцы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В течение дня 15 августа ВС России поразили ударными беспилотниками склады в порту Одессы, где находилось предназначенное для украинских боевиков военное имущество.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли поражение патрульному катеру, который привлекался к сопровождению судов с грузами военного назначения для ВСУ.

Также в порту «Южный» им удалось поразить склад с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд противника.