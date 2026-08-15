ВС России поразили патрульный катер, сопровождавший суда с грузами для ВСУ

Российские бойцы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Накануне вечером, 14 августа, в порту «Южный» удалось поразить склад с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинских боевиков.

В порту «Одесса» ВС России ударили по патрульному катеру, который привлекался к сопровождению морских судов с грузами военного назначения.

Также ночью на 15 августа российские бойцы поразили используемую противником инфраструктуру порта «Измаил» и склад с военно-техническим имуществом в порту «Одесса».

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Днепропетровском.