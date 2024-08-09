ВС России ракетным ударом поразили личный состав Вооруженных сил Украины в Полтаве во время их переброски из района Житомира. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ТАСС .

«В Полтаву пришел серьезный удар по личному составу, который перебрасывался из-под Житомира. Много погибших и раненых», — отметил он.

Лебедев также добавил, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар по селу Стецковка в Сумской области. По предварительным данным, удар мог быть направлен на полигон ВСУ.

Ранее российские силы за сутки несколько раз пресекали попытки украинских военных проникнуть вглубь Курской области, а также нанесли удар по резервам противника на территории Сумской области.