ВС России поразили пункт дислокации ВСУ с помощью «Герберы сикер»
Российская армия с помощью «Герберы сикер» поразила пункт временной дислокации ВСУ и точку запуска БПЛА у Доброполья. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Министерство показало кадры объективного контроля нанесения ударов по объектам в тылу противника расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов.
«Расчетами БПЛА был нанесен удар с применением 4 БПЛА „Гербера сикер“ по ранее обнаруженному месту запуска БПЛА и пункту временной дислокации противника», — уточнили в пресс-службе.
Объективный контроль зафиксировал успешное поражение целей.
Ранее ВС России поразили логистические центры ВСУ и нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.