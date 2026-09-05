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    ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины

    Tsitsagi Nikita/news.ru
    Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru/www.globallookpress.com

    Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.

    Кроме того, удары нанесли по пунктам временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах, отметили в ведомстве.

    По целям отработала оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные установки и артиллерия.

    Силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО HIMARS и 763 беспилотников самолетного типа.

    Ранее российские войска установили контроль над Куртовкой в Донецкой Народной Республике. Село взяли бойцы группировки войск «Юг».