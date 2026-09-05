ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины
Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.
Кроме того, удары нанесли по пунктам временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах, отметили в ведомстве.
По целям отработала оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные установки и артиллерия.
Силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО HIMARS и 763 беспилотников самолетного типа.
Ранее российские войска установили контроль над Куртовкой в Донецкой Народной Республике. Село взяли бойцы группировки войск «Юг».