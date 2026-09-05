Российские войска взяли под контроль Куртовку в ДНР
Российские войска установили контроль над Куртовкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о проведении спецоперации.
Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».
Накануне оборонное ведомство отчиталось о взятии двух населенных пунктов в ДНР — Никаноровки и Грузского. Никаноровкой овладели подразделения группировки «Юг». Грузское заняли подразделения группировки войск «Центр».
За период с 29 августа по 4 сентября российские военнослужащие нанесли по Украине один массированный и 17 групповых ударов. В ходе этих атак ВС России применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования и дальнобойные беспилотники.