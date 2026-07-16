ВС России поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный»
Ночью на 16 июля ВС России нанесли групповые удары по объектам противника высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российским военным удалось поразить предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности.
Также ВС России поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
Ранее стало известно, что российским бойцам удалось поразить два сухогруза в порту «Одесса» с грузом военного назначения для боевиков ВСУ.