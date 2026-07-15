Российские военные поразили два сухогруза с военным грузом в порту «Одесса»

Минобороны: в порту «Одесса» поражены два сухогруза с грузом военного назначения

Российские военные поразили в порту «Одесса» два сухогруза с грузом военного назначения для боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В порту „Одесса“ [поражены] два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российские ударные беспилотники нанесли огневое поражение сухогрузу с грузами для ВСУ в порту «Южный», добавили в Минобороны.

Ранее ВС России групповым ударом ликвидировали два цеха по сборке беспилотников UJ-22 компании «Укрджет» в одесском порту.

До этого бойцы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, местам хранения дальнобойных беспилотников и складам с топливом, логистическим центрам украинских боевиков.