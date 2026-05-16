ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры, которые использовались украинскими войсками. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе боевых действий.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники. Целями стали объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры. Под удары также попали места сборки БПЛА, пункты размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

В Минобороны заявили, что средства ПВО за сутки перехватили 12 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, 353 беспилотника самолетного типа. Кроме того, по данным ведомства, силы Черноморского флота потопили шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Также подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.