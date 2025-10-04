ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

Российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России .

В ведомстве уточнили, что в ходе атак применялись оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Целями стали объекты, обеспечивающие деятельность украинского ВПК, площадки для подготовки дронов дальнего действия, а также места временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников в более чем 140 районах.

Накануне, 3 октября, Минобороны сообщало о массированном ударе по предприятиям украинской оборонной промышленности и объектам газово-энергетического комплекса. Тогда применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.