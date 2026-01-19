Российские военные освободили Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село Новопавловка находится к северо-востоку от Мирнограда и к юго-западу от Дружковки, временно подконтрольной Украине. Его освободила группировка войск «Центр». Потери противника составили до 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Село Павловка расположено к востоку от Степногорска и к северо-западу от Орехова. Его взяла под контроль группировка войск «Днепр». Здесь противник за сутки потерял до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что украинское командование сосредоточило на Запорожском направлении элитные подразделения спецназа и националистические батальоны.