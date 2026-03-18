ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

По данным ведомства, удары нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате удалось поразить инфраструктурные объекты, а также пункты временного размещения противника в 145 районах.

Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили три управляемые авиационные бомбы и 316 беспилотников самолетного типа.

Также в Минобороны сообщили об установлении контроля над Александровкой в Донецкой Народной Республике. Освободить населенный пункт удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад». Суточные потери украинской стороны в живой силе — до 180 солдат.