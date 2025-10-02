Средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских БПЛА самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов ликвидировали в Воронежской области — 38 устройств, 13 беспилотников сбили над Крымом, 11 — над территорией Белгородской области, 10 — под Саратовом.

«Семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Пензенской области», — добавили в Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.