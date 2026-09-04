ВС России поразили на Украине два логистических центра, площадку с грузовиками и сухогруз

ВС России поразили на Украине два логистических центра под Киевом и Николаевом

Российские военные днем 4 сентября поразили логистические центры в Киевской и Николаевской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На складах в Броварах под Киевом хранили и распределяли товары двойного назначения и военные грузы. Логистический центр в Николаеве был задействован в поставках военно-технического имущества украинской армии.

В Дачном Одесской области удар нанесли по местам сосредоточения большегрузной техники, которую применяли для доставки боеприпасов и других грузов подразделениям ВСУ.

В порту «Черноморск» атаковали «сухогруз» с импортным военно-техническим имуществом, еще одно подобное судно поразили в акватории Черного моря восточнее Одессы. В этом же районе российский беспилотник ударил по танкеру с топливом для ВСУ.

По целям отработали беспилотниками большой дальности.

Ночью ВС России также нанесли групповые удары по военным целям на Украине.