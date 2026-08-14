Лавров анонсировал более жесткую борьбу с ВСУ

Лавров: Россия будет разрушать все, что подпитывает киевскую военную машину

Россия сделает более жесткими методы борьбы с Украиной, но не опустится до уровня противника. Об этом «Вестям» заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы не опустимся, но собственные методы сделаем более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы уже делаем. Они начинают стонать», — отметил министр.

Также Лавров подчеркнул, что рассматривать остановку украинского конфликта по линии боевого соприкосновения невозможно.

«И речь идет не только о том, что „кому-то комфортно живется, а у нас люди страдают“. Я говорю: люди погибают от террористических актов. Речь о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», — заключил глава МИД.

Ранее Лавров указал на готовность России ответить на пиратство Запада в любых акваториях.