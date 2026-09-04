ВС России поразили логистический центр «ЕКО-Автотехникс» под Киевом

Российские военные продолжили наносить групповые удары по связанным с ВСУ объектам на территории Украины, одной из целей стал логистический центр «ЕКО-Автотехникс» под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На складах центра в селе Гатное хранили и распределяли товары двойного назначения.

Также ночью 4 сентября высокоточным оружием с самолетов и ударными БПЛА ударили по электроподстанции «Новоодесская» в Одесской области.

Также целями стали сухогрузы с вооружением западного производства и продукцией военного назначения в портах Черноморск и Южный.

Кроме того, в Черноморске под удар российских военных попали склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки горючего.