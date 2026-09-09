ВС России освободили село Озерное в Харьковской области

Под контроль российских войск перешло село Озерное, расположенное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север». Российские военные, подчеркнули в ведомстве, сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника.

На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки.

«Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья, Комиссарово и Бузово», — добавили в Минобороны.

Рядом со Слизнево и Должанкой ВС России пресекли две попытки прорыва окружения, которые предприняли украинские штурмовые группы.

Утро 9 сентября министерство сообщило об ударах по логистическим центрам ВСУ в разных областях Украины.