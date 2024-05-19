ВС России поразили крупнейшую украинскую газокомпрессорную станцию | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 15:36 ВС России поразили крупнейшую украинскую газокомпрессорную станцию ВО: войска ликвидировали газокомпрессорную станцию Украины «Бильче-Волица» РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили на западе Украины вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию «Бильче-Волица». Об этом сообщило «Военное обозрение».

Объект находится в Львовской области. Удар ВС России пришелся на компрессорный цех, который обеспечивал закачку газа в подземное газохранилище.

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Подробностей об ударе по энергетическому объекту в издании не раскрыли.

Ранее военный обозреватель сайта kp.ru Виктор Баранец рассказал, какие хитрости помогли России проводить успешное наступление на Харьковском направлении. По его мнению, успех продвижения войск обеспечили работа РЭБ, а также обнаружение слабых мест в обороне ВСУ.