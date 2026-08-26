Российские войска ударили по порту «Измаил» в Одесской области

Минобороны заявило об ударе по судну и резервуарам с топливом в порту «Измаил»

Запущенные российскими войсками беспилотники поразили судно с грузами военного назначения и три резервуара с топливом в порту «Измаил» Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения также попали портовые цеха, где разгружали сухогрузы, перевозившие оружие для украинских боевиков

«Поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты портовой инфраструктуры», — заявили в пресс-службе.

В минувший вторник, 25 августа, российские войска нанесли массированный удар по порту «Южный» в Одесской области Украины. В зону поражения попали два сухогруза с военными грузами и четыре склада с имуществом ВСУ.