ВС России нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины

Минобороны: ВС России поразили цели в портах Украины и суда с военными грузами

Российские военные вновь нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе» .

В течение дня поразили три сухогруза в порту Николаев, один в море южнее Одессы, контейнерный терминал с военным имуществом и склад беспилотников FP-2 в порту Черноморск. Также уничтожили два безэкипажных катера ВСУ юго-восточнее Очакова.

По целям били высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

Вечером 3 августа российские военные поразили четыре судна, доставлявшие вооружение и военные грузы для украинской армии. Два сухогруза атаковали на переходе морем и по одному — в портах «Николаев» и «Южный».