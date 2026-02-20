Российские подразделения успешно предотвратили попытку украинских военных закрепиться в селе Криничное Запорожской области. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Штурмовики из группировки «Восток» смогли выбить противника с занимаемых позиций и удерживать рубеж у железнодорожной линии, предотвращая дальнейшие контратаки.

«Наши БПЛА фиксируют, наши отряды идут и зачищают», — отметил стрелок с позывным Ангарский.

Село Криничное представляет собой небольшой населенный пункт с одной протяженной улицей, однако его расположение обладает значительным стратегическим преимуществом. Военные подразделения 218-го танкового полка 5-й армии установили контроль над железнодорожной магистралью и заняли оборону на линии, проходящей за городом Гуляйполем.