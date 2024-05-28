ВС России поразили использующееся как арсенал здание аэропорта в Запорожье

Терминал аэропорта на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области разрушили. Об этом заявили в пресс-службе офиса украинского генпрокурора.

По данным Генпрокуратуры Украины, российские войска 25 мая ударили по зданию аэропорта.

«Вследствие попадания ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — указали в пресс-службе.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов объяснил в своем Telegram-канале, что здание аэропорта в Запорожье несколько лет как перестало быть гражданской инфраструктурой и использовалось ВСУ в качестве арсенала. В терминале боевики хранили оружие и боеприпасы.

«После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией», — указал он.

Ранее Рогов опубликовал кадры, запечатлевшие последствия удара украинских боевиков по школе в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. Здание учебного учреждения превратилось в руины после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.