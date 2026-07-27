ВС России поразили два сухогруза в украинском порту «Николаев»

Ночью на 27 июля ВС России продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В порту „Николаев“ российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские ударные беспилотники поразили два сухогруза типа «балкер» с военным имуществом ВСУ в акватории Днепро-Бугского лимана.

Тем самым ВС России сорвали очередную логистическую операцию Украины по транспортировке припасов для украинских боевиков. Через Днепро-Бугский лиман пролегают ключевые судоходные маршруты к портам Николаевской области.