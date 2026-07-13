ВС России поразили два сухогруза и морской паром ВСУ в порту «Черноморск»

Российские военные поразили два сухогруза и морской паром в порту «Черноморск» Одесской области, которые доставляли грузы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В порту „Черноморск“ поражены два морских парома типа РО-РО и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ», — заявили в ведомстве.

Помимо этого, российские войска ударили по коллекторному судну проекта 416 «Шостка» и плавучему ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).

Накануне ВС России нанесли удар по сухогрузу в порту «Черноморск». В Минобороны отметили, что атаку осуществили для снижения возможностей ВСУ по перевозке оружия и техники в Черноморской операционной зоне. Для ударов использовали два беспилотника «Герань-4 Сикер».