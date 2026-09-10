ВС России поразили два морских сухогруза в Черном море
Минобороны: ВС России поразили два морских судна с грузами для ВСУ
Российские военные нанесли удары по двум сухогрузам, следовавшим в порт «Одесса». Они перевозили военные грузы для боевиков ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.
«На переходе морем в порт „Одесса“ поражены два сухогруз, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, и сопровождавший буксир», — отметили в ведомстве.
В порту «Черноморск» ВС России ударили по объектам инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, используемые для хранения грузов и разгрузки военного назначения в интересах ВСУ от иностранных государств.
Кром того, в Николаеве военные поразили склад беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
Днем ранее российские силы поразили шесть локомотивов в разных регионов Украины, все они перевозили военные грузы. Также на аэродроме в Василькове Киевской области ликвидировали истребитель МиГ-29.