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    ВС России поразили два морских сухогруза в Черном море

    Минобороны: ВС России поразили два морских судна с грузами для ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные нанесли удары по двум сухогрузам, следовавшим в порт «Одесса». Они перевозили военные грузы для боевиков ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

    «На переходе морем в порт „Одесса“ поражены два сухогруз, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, и сопровождавший буксир», — отметили в ведомстве.

    В порту «Черноморск» ВС России ударили по объектам инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, используемые для хранения грузов и разгрузки военного назначения в интересах ВСУ от иностранных государств.

    Кром того, в Николаеве военные поразили склад беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

    Днем ранее российские силы поразили шесть локомотивов в разных регионов Украины, все они перевозили военные грузы. Также на аэродроме в Василькове Киевской области ликвидировали истребитель МиГ-29.