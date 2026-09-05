ВС России поразили два металлургических завода в Днепропетровской области

Российские военные поразили два металлургических предприятия в Днепропетровской области, которые поставляли сырье для военных целей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Комбинат «Каметсталь» в Днепродзержинске и Днепровский металлургический завод — крупнейшие поставщики металлопродукции для ВПК Украины.

Также целями высокоточного оружия наземного базирования и ударных БПЛА большой дальности стали логистические центры в Николаевской, Одесской и Киевской области.

Кроме того, ВС России поразили электроподстанцию «Николаевская», сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск, две площадки хранения и распределения горючего для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель и центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах.

Накануне российская армия нанесла удары по двум логистическим центрам, площадке с грузовиками, танкеру и сухогрузу.