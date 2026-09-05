360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России поразили два металлургических завода в Днепропетровской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные поразили два металлургических предприятия в Днепропетровской области, которые поставляли сырье для военных целей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Комбинат «Каметсталь» в Днепродзержинске и Днепровский металлургический завод — крупнейшие поставщики металлопродукции для ВПК Украины.

    Также целями высокоточного оружия наземного базирования и ударных БПЛА большой дальности стали логистические центры в Николаевской, Одесской и Киевской области.

    Кроме того, ВС России поразили электроподстанцию «Николаевская», сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск, две площадки хранения и распределения горючего для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель и центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах.

    Накануне российская армия нанесла удары по двум логистическим центрам, площадке с грузовиками, танкеру и сухогрузу.