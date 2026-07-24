ВС России поразили демонстрационный полигон БПЛА в пригороде Киева

Российские военные поразили полигон под Киевом, на котором демонстрировали БПЛА украинского и иностранного производства. Об этом сообщило Минобороны .

Беспилотники, в том числе перспективные, применяли для атак на гражданские объекты на территории России.

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесли в момент, когда на полигоне находились ведущие разработчики и производители БПЛА. Вместе с ними были представители командования сил беспилотных систем украинской армии и спецслужб, которые непосредственно участвовали в планировании ударов по российской территории.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю Вооруженные силы России нанесли один массированный удар и 18 групповых по целям, связанным с ВСУ. Среди целей — предприятия ВПК, логистические центры, склады боеприпасов, пункты временного размещения личного состава, порты и морские суда, перевозившие грузы для военных нужд.