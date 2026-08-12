ВС России поразили базу ГСМ в порту Одессы

Российские бойцы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В течение ночи на 12 августа в порту Одессы поразили базу горюче-смазочных материалов, используемую для обеспечения топливом украинских подразделений.

ВС России ударили по объекту высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

Ранее стало известно, что с августа российские бойцы поразили более 15 средств связи ВСУ под Харьковом. Среди пораженных целей в том числе есть системы Starlink и старые системы связи.