ВС России поразили 3 судна с военными грузами для ВСУ в Одесской области

Российские военные поразили три морских судна, перевозивших вооружение и военное имущество для ВСУ, в Одесской области. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на Минобороны.

«В Одесской области поражены три морских судна, участвующих в транспортировке вооружения и имущества военного назначения для ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска атаковали высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами объекты противника. Бойцы ВС России в течение дня поразили сухогруз к югу Одессы, топливный резервуар, а также цеха нефтеперерабатывающего завода в одесском порту. Ранее армия Россия ударила по резервуару с ГСМ в Одессе.