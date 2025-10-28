Российские военные продолжают наступательные действия в Красноармейске Донецкой Народной Республики, сообщило Министерства обороны России в ежедневной сводке. По данным ведомства, подразделения 2-й армии ведут бои в городской застройке южнее железной дороги и в районе железнодорожного вокзала, полностью зачистив микрорайон Троянда.

Также отмечается продвижение штурмовых групп 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии в Димитрове, где российские силы нанесли поражение украинским подразделениям и вытеснили их с позиций в районе шахты 5/6.

По информации министерства, украинская сторона предприняла попытку провести контратаку на бронетехнике из района Гришино, чтобы деблокировать окруженные силы в Красноармейске, однако она была пресечена. Сообщается также о трех сорванных попытках прорыва ВСУ на север.

В ведомстве заявили, что в зоне ответственности группировки «Центр» суммарные потери противника за прошедшие сутки составили более 480 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники, автомобилей и гаубица М777 калибра 155 мм американского производства.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Звезда» на днях заявил, что ВСУ не смогут удержаться в Красноармейске, потому что российские войска полностью изолировали их. По его словам, сейчас в окружении в районе города находятся порядка 5,5 тысяч человек, причем все их пути снабжения перерезали.