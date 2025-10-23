Российские войска полностью ликвидировали штурмовое подразделение 225-го полка ВСУ при попытке его наступления в направлении Константиновки в Сумской области. Атака украинских боевиков провалилась. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Противник попытался провести атаку в направлении Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена комплексным огневым поражением», — заявил он.

Ранее старший оператор FPV-дронов группировки «Южная» с позывным Турист рассказал, что ВС России уничтожили в ДНР группу иностранных наемников, говорящих на польском языке. По его словам, противников атаковали с помощью беспилотника. При себе у них было вооружение НАТО: винтовки М4 производства Colt.