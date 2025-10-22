Российским военнослужащим удалось ликвидировать в ДНР группу иностранных наемников. Об этом РИА «Новости» сообщил старший оператор FPV-дронов группировки «Южная» с позывным Турист.

ВС России атаковали противника с помощью беспилотника.

«Слышал польскую речь — вот и была уничтожена группа из трех военнослужащих», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при себе у наемников было вооружение НАТО: винтовки М4 производства Colt.

Ранее стало известно, что российским бойцам удалось отразить три контратаки 225-го штурмового полка ВСУ в районе Константиновки в Сумской области. Украинские боевики понесли потери и отступили.