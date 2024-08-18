ВС России поймали бойца ВСУ, похищавшего мирных жителей в Курской области

Рогов: российские военные поймали похищавшего граждан Курской области бойца ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военные задержали украинского националиста, который похищал мирных жителей в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Избивавшие и грузившие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области бандеровцы попали в руки российских бойцов», — написал он.

По словам Рогова, бандеровские оккупанты при себе имели экшн-камеры, на которые фиксировали факты похищения и издевательств над мирными жителями и солдатами срочной службы.

«На допросе нацист признался, что участвовал в похищении гражданских лиц. Неотвратимость наказания — это должно ждать каждого военного преступника», — добавил Рогов.

Днем ранее стало известно, что дочти две тысячи жителей Курской области переехали в безопасное место за сутки.

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