Очередной немецкий танк Leopard уничтожили в зоне СВО

Российские военные FPV-дронами вывели из строя замаскированный немецкий танк Leopard, который использовали Вооруженные силы Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили «Известия» .

Дроны поддерживали наступление штурмовиков группировки войск «Восток». Во время очередного дежурства расчеты FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота засекли замаскированный Leopard.

«Поразил, под башню залетел, танк загорелся. С одного заряда уничтожил. Так что, скорее всего, боекомплект сдетонировал», — рассказал командир взвода ударных БПЛА с позывным Вал.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс раскритиковал ВСУ за неумелое использование немецких танков. По его словам, их вели прямиком на российские минные поля под огонь артиллерии практически без поддержки пехоты. Уничтожение одного из Leopard сняли на видео.