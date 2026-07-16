ВС России планомерно выдавливают боевиков ВСУ из Омельника

Российские военные серьезно продвинулись у населенного пункта Омельник в Запорожской области, продолжая выдавливать украинских боевиков из села. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Мы довольно-таки серьезно за неделю расширили зону контроля северо-западнее от населенного пункта Омельник. Здесь сейчас идет планомерное выдавливание противника», — пояснил он.

Омельник находится примерно в 13 километрах от стратегически важного для Киева города Орехова.

По его словам, на Ореховском участке российские подразделения успешно продвигаются в районах сел Новоселовка и Верхняя Терса.

Омельник находится в 13 километрах от укрепленного и важного для Киева города Орехов. Противник перебрасывает в этот район значительные силы, чтобы его удержать.

В восточной части Запорожской области наступают войска группировок войск «Восток», а передовые группы «Днепра» ведут бои в Орехове и Преображенке.