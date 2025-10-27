ВС России перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске

ВСУ не смогут удержаться в Красноармейске, потому что российские войска полностью изолировали их. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что ВС России сильно продвинулись вперед на Красноармейском направлении. По его словам, сейчас в окружении в районе Красноармейска находятся порядка 5,5 тысяч человек, причем все их пути снабжения перерезали.

«Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», — добавил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что успехи российских войск подорвали боевой дух ВСУ. Украинские военные понимают, что у них не осталось путей для отступления, добавил он.

Ранее ВС России пресекли четыре попытки формирований ВСУ прорвать окружение в Купянске. Военные ударили по противнику и ликвидировали до 50 боевиков, а также два бронеавтомобиля HMMWV и другую технику.