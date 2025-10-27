ВС России не дали ВСУ вырваться из окружения в Купянске

Российские военные не позволили украинским боевикам вырваться из кольца окружения в Купянске на правый берег Оскола. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России пресекли четыре попытки формирований ВСУ прорваться из западни и ударили по боевикам. В результате атаки войска ликвидировали до 50 военнослужащих украинской армии, а также шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV. Минобороны добавило, что военные ударили по противнику с помощью БПЛА и артиллерии.

В ведомстве уточнили, что штурмовики ВС России продолжают наступать в Красноармейске и расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала.

«В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщила пресс-служба.

Ранее войска ударили по военному аэродрому, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Целями стали места запуска дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских подразделений. Также атакам подверглись объекты, которые ВСУ использовали для железнодорожных перевозок вооружения и техники в районы боевых действий.